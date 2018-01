Pesse, Stuifzand en Fluitenberg krijgen tóch snel internet

PESSE - De dorpen Pesse, Stuifzand en Fluitenberg krijgen toch snel internet.

51 procent van de inwoners heeft een glasvezelabonnement afgesloten en dat is net genoeg om de aanleg van een snelle internetverbinding te laten doorgaan.Vrijwilligers en het bewonersinitiatief Zaanddörpen op Glas hebben in de kerstvakantie nog alles op alles gezet om een aantal huishoudens over de streep te halen. Eigenlijk was de deadline om aan te melden al verstreken en zou het glasvezelproject niet doorgaan.In het voorjaar gaat de eerste schop de grond in voor de aanleg van de snelle glasvezelverbinding.