Bewoners Zuidwolde op zoek naar autobekrasser De bekraste auto van Huiskes (foto: Johan Huiskes) Ook de voorruit ontkwam niet aan het gekras (foto: Johan Huiskes) De beschadigde auto van Kolk (foto: Richard Kolk) De bovenkant van Kolks auto (foto: Richard Kolk)

ZUIDWOLDE - Voor Johan Huiskes en Richard Kolk uit Zuidwolde begon het jaar niet al te best. Het eerste wat ze op Nieuwjaarsdag buiten aantroffen was hun auto, die door iemand flink onder handen was genomen met een scherp voorwerp.

"Ik stond echt perplex", zegt Huiskes. "Ik had al een kater en toen kwam dit er nog bij." Huiskes had zijn auto geparkeerd op het pleintje bij de Kerklaan, waar nog 25 andere auto's stonden. Zijn auto was de enige die vol krassen zat. Hij vermoedt dat het een bewuste actie is. "Ik heb wel een sterk idee wie het gedaan heeft. Samen met nog een paar anderen zijn we het aan het onderzoeken."



Facebook

Richard Kolk is een van deze mensen. Hij had, net als Huiskes, foto's van zijn beschadigde auto gemaakt en deze op Facebook gezet. Er kwamen veel reacties. "Mijn post werd veel gedeeld, ging door heel het land."



Koppen bij elkaar

Huiskes kreeg die post onder ogen en nam contact op met Kolk. Vervolgens hebben ze de koppen bij elkaar gestoken, samen met twee anderen, die ook in Zuidwolde wonen. Hun auto's werden afgelopen maart en december bekrast. Alle vier hebben ze dezelfde persoon in het vizier.



Confrontatie

"Ik ben dezelfde dag naar deze man toegestapt", zegt Huiskes, die de verdenking mede baseert op gebeurtenissen uit het verleden. De persoon ontkende iets te maken te hebben met het incident.



Maar de vier laten het er niet bij zitten. "We hebben allemaal aangifte gedaan bij de politie. Maar die heeft natuurlijk bewijs nodig en dat zal lastig worden, dus dat zie ik somber in", zegt Huiskes.



Joker inzetten

Toch verwachten ze het mysterie te ontrafelen. Het kwartet kan namelijk nog een joker inzetten. "Ik kan daar helaas niks over zeggen nu, omdat dat in ons nadeel zou werken", legt Kolk uit, die verwacht hiermee de autobekrasser definitief in de kraag te kunnen vatten.