Deel dit artikel:











Man (19) uit Emmen krijgt werkstraf voor mishandelen ex-vriendin De man kreeg ook een voorwaardelijke celstraf opgelegd (foto: pixabay.com)

EMMEN - Een 19-jarige man uit Emmen heeft een werkstraf van 105 uur gekregen voor mishandeling van zijn ex-vriendin. Ook legde de rechter hem een voorwaardelijke celstraf van drie maanden op.

De man en zijn vriendin woonden tijdens hun relatie beiden bij B-Point, een instelling voor begeleid wonen in Emmen. Volgens de Emmenaar gebruikten ze allebei GHB en vlogen ze elkaar regelmatig in de haren.



De uitbarstingen waren bij B-Point, in de Emmer snackbar Oase, op het Raadhuisplein voor Wildlands, op het station van Emmen en in discotheek Fox in Stadskanaal. De vriendin van de man beweerde in haar aangifte dat de Emmenaar bij deze gelegenheden sloeg, schopte, aan haar haren trok en de keel dichtkneep.



'Overdreven'

De Emmenaar gaf aan dat bij die momenten de emoties hoog opliepen, maar dat zijn ex wel overdreef. Zij sloeg er ook weleens op los, soms als eerste, vertelde hij de rechtbank. Haar bij de keel vastpakken, had hij zeker niet gedaan.



De rechter ging daar deels in mee: geen enkele getuige kon het grijpen naar de keel bevestigen. Slechts eentje had de man de vrouw bij de nek zien grijpen en dat hij een poging tot slaan had ondernomen. Verder vertelde de Emmenaar dat hij een keer een kussen op haar gezicht had gelegd tijdens het slapen. "Ze sloeg wild om zich heen. Ik probeerde haar zo te kalmeren", aldus de Emmenaar.



Vrijspraak

De Emmenaar werd ook verdacht van het betalen met valse bankbiljetten en het toetakelen van een andere vrouw, maar van die feiten sprak de rechter hem vrij.