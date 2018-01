Deel dit artikel:











Otters doodgereden bij Veenhuizen en Zevenhuizen Archieffoto van een dode otter (foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe)

Het jaar 2018 begint niet goed voor de otter in onze omgeving. In Veenhuizen is eind deze week een otter doodgereden. Ook net over de grens met Groningen in Zevenhuizen is er eentje aangereden.





Boswachter Bart Zwiers zei eerder dat het vooral jonge otters zijn die doodgereden worden. "Oude beesten blijven zitten op het territorium, jonge otters gaan op zoek naar een nieuwe plek. En daarbij worden ze doodgereden. Dat betekent dat het genetisch gezien een keer ophoudt."



Beide verkeersslachtoffers zijn mannetjes. Vorig jaar werden er twaalf aangereden otters gemeld.