Werknemer gemeente Coevorden krijgt werkstraf voor dieseldiefstal

COEVORDEN - Een 42-jarige man uit Coevorden heeft een taakstraf van 30 uur gekregen voor het stelen van bijna 150 liter diesel van zijn werkgever.

De diefstal was eind 2016. De man was toen in dienst als stratenmaker bij de gemeente Coevorden.



Op de bewuste dag reed hij tussen de middag met een pick-uptruck naar zijn huis om een half uurtje te lunchen. Het viel een collega op dat hij vijf witte jerrycans achter in de laadbak meenam. Bij één kon hij zien dat deze gevuld was. Bij terugkomst bleken de jerrycans te zijn verdwenen uit de laadbak.



Onderzoek

De collega meldde dit bij de ploegbaas en samen controleerden zij het brandstofverbruik via de elektronische tankkey voor de pick-uptruck. Uit de cijfers werd duidelijk dat er meer diesel was getankt dan dat er in de tank van de pick-uptruck kon. De politie werd vervolgens ingelicht. Niet veel later schorste de gemeente de man. Zijn ontslag volgde niet veel later.



Ontkennen

De Coevordenaar ontkent dat hij er iets mee van doen heeft, maar gaf verder geen verklaring van wat er wel gebeurd was. "Ik ben het niet geweest. Ik weet ook niet waarom mijn collega dit beweert", aldus de man. Maar de rechter vond de verklaringen van de collega en de ploegbaas en het bewijs meer dan overtuigend.