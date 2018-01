Burgemeester Emmen pleit voor verhuizen raadszaal: Raadsleden horen niet op twee hoog achter te vergaderen

EMMEN - Als het aan burgemeester Eric van Oosterhout ligt, verhuist de Emmer raadszaal van de tweede verdieping van het gemeentehuis naar de begane grond.

"Raadsleden horen niet op twee hoog achter te vergaderen", aldus Van Oosterhout, tijdens zijn eerste nieuwjaarstoespraak als burgemeester van de gemeente Emmen.De Emmer burgemeester ziet daarom het liefst de raadszaal op de begane grond. Ook is in zijn ogen de huidige opstelling verkeerd. "Het is een soort theateropstelling. De raadsleden kijken naar de burgemeester en wethouders en kijken tegen ruggen van andere raadsleden aan. De vergaderingen zijn er ook voor om met elkaar in gesprek te gaan en niet alleen met het college", legt Van Oosterhout uit.Het trouwpaviljoen zou volgens Van Oosterhout een geschikte locatie zijn, maar deze moet dan wel verbouwd worden. "We hebben straks eerst verkiezingen en daarna wil ik daar met de nieuwe raad over in gesprek gaan."Ook de toekomst van de ziekenhuiszorg in Emmen is een groot punt van aandacht. "Het is niet de bedoeling dat het Scheper Ziekenhuis een soort huisartsenpost plus wordt", aldus de burgemeester in de speech. Vanuit een volle zaal in het Atlas Theater klonk daarna luid applaus.De afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde van het Scheper Ziekenhuis in Emmen zijn sinds 18 december dicht. "Deze afdelingen moeten weer open", laat Van Oosterhout desgevraagd weten. "De gesprekken hierover met Treant worden de komende tijd intensiever."Volgens de burgemeester moet er ook meer aandacht komen voor ondermijning en zorgfraude in de gemeente. Ook moet er meer omgekeken worden naar inwoners die niet goed mee kunnen komen met de rest, bijvoorbeeld omdat ze laaggeletterd zijn.Tijdens de toespraak blikte Van Oosterhout positief terug op zijn eerste jaar in de gemeente Emmen. "We hebben het goed voor elkaar", verwijst hij naar de veiligheid en saamhorigheid in wijken en dorpen. Als voorbeeld noemde Van Oosterhout de initiatieven die ontstaan zijn om de ouders van de omgekomen kinderen bij de fatale woningbrand in Emmerhout afgelopen zaterdag, te helpen.Voor 2018 deed Van Oosterhout een aantal voorspellingen: "FC Emmen haalt de nacompetitie, de achtbaan in Wildlands wordt een groot succes en de formatie van het nieuwe college zal snel gaan", verwijst de burgervader van Emmen naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Ook grapte Van Oosterhout dat hij een 'Kjeld Nuis-Arena' wil, als schaatser Kjeld Nuis olympisch kampioen wordt volgende maand in het Zuid-Koreaanse PyeongChang.