Marco Zegwaard stopt met korfballen

KORFBAL - Marco Zegwaard stop per direct met korfballen. De speler van DOS'46 uit Nijeveen is al lang geblesseerd en wil eerst weer helemaal fit worden.

Zegwaard (DOS'46): Rentree nog steeds ver weg​

In december liet Zegwaard in de uitzending van Radio Drenthe Sport al weten te twijfelen over vervolg van zijn korfbalcarrière. "Het meest frustrerende is het niet kunnen spelen met je oud-teamgenoten, met wie je het gehaald hebt. Zij gaan door en jij zit aan de kant."Inmiddels heeft Zegwaard dus de knoop doorgehakt. De 23 jarige speler liep in januari 2016 een voorste kruisband blessure op. In de voorbereiding op het huidige seizoen ging Zegwaard door zijn enkel, even later gevolgd door een gescheurde binnenste meniscus.De oud-speler van AVO promoveerde in 2015 met DOS'46 naar de Korfbal League.