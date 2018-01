Deel dit artikel:











Finale Protos Weering LIVE op TV Drenthe Kan Noordscheschut de PWZ-titel prolongeren? Morgen is het LIVE te volgen op TV Drenthe

VOETBAL - De finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi is morgen voor het eerst in z'n geheel te zien op TV Drenthe. In een speciale uitzending van Onze Club zijn alle wedstrijden, van de eerste poulewedstrijd tot de finale, live te zien.







Uiteraard is de gehele uitzending ook te volgen via de livestream op onze site.



De zes finalisten van de 41e editiie van het prestigieuze zaalvoetbaltoernooi zijn MSC, Noordscheschut, SC Elim, De Weide, SVBO zondag en Dedemsvaart. De zes ploegen worden verdeeld in twee poules van drie. De nummers 1 en 2 van beide poules spelen vervolgens de kruisfinales voor een finaleplek, waarna de strijd om plek 5 & 6 en 3 & 4 op het programma staat en natuurlijk de grote finale.



De deuren van Sporthal Angelslo gaan morgen om 10 uur open voor het publiek.



