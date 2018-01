Deel dit artikel:











Wat is er dit weekend te doen in Drenthe? Duizenden harige diertjes zijn te bewonderen in de TT Hall (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Kerst, Oud en Nieuw en voor sommigen de bijbehorende vakantie zijn achter de rug. Gelukkig betekent dat niet dat er geen leuke uitstapjes en activiteiten meer te doen zijn in Drenthe. Integendeel! Hieronder een overzicht.

Noordshow

Liefhebbers van cavia's, konijnen en sierduiven kunnen zaterdag hun hart ophalen. In totaal zijn er zo'n 4.500 van deze diertjes samengebracht in de TT Hall in Assen. Ze zien er allemaal op en top uit, voor de bezoekers én voor de keuring. Er is een aantal nieuwe onderdelen op de jaarlijkse Noordshow, waaronder de knuffelhoek. Kinderen en volwassen kunnen daar een van de harige vrienden op schoot nemen.



Spek en Bonen Wandeltocht

Plaatselijk Belang Valthe organiseert zaterdag de traditionele Spek en Bonen Wandeltocht. Dit jaar gaat de route door het Hunzebos langs de waterval. De verwachting is dat de temperaturen het weekend wat zullen dalen. Mochten deelnemers niet zijn opgewarmd door het bewegen, dan kunnen de hapjes en drankjes daar wellicht voor zorgen. Er staat spek, bonen en voor kinderen een patatje klaar. De handen kunnen worden opgewarmd om de koppen met glühwein, koffie en chocolademelk. De tocht is tien kilometer lang. Inschrijven kan tussen 11.30 en 13.30 uur in Ons Dorpshuis.



Afsluiting Midwinterhoornblazen

In Diever wordt het blaasseizoen sfeervol afgesloten. Zaterdagavond rond 18.00 uur verzamelen zich zo'n dertig à veertig hoornblazers bij de Nederlands Hervormde Kerk. Als zij daar zijn uitgeblazen, kunnen de aanwezigen een wandeling maken. De route wordt geflankeerd door vuur en de aanwezige blazers.



XL Boekenmarkt

Boekenwurmen kunnen zaterdag naar hartenlust tussen de boeken neuzen die de XL Boekenmarkt in Hoogeveen rijk is. Er liggen meer dan 25.000 exemplaren klaar op de eerste verdieping van Lindberghstraat 22. Boeken te kust en te keur dus. Sport, geschiedenis, natuur, eten en drinken; categorieën in overvloed.



Workshop gipsvogel maken

Kinderen uit groep 5 en 6 kunnen deze zondag lekker knutselen in Bibliotheek Emmen, aan het Noorderplein. Daar geeft Karina Pater om 13.30 uur een workshop gipsvogel maken.



Nieuwjaarsconcert van The Dutch All Stars Jazz Band

Bovengenoemde band is een samenstelling van prominente topmusici uit ons land. Ervaring deden zij onder meer op in de befaamde Ted Easton Jazz Band. Vol overgave schotelen zij jazz-fans een uiteenlopend repertoire voor. Van Dixieland tot Chicago-stijl en van Boogie Woogie tot Blues. Tijd en locatie: zondag 15.30 in de Polletuin in Ruinerwold.