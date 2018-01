Meepraten in Cassata: Onterecht dat Moorlag moet boeten voor constructie waarmee iedereen instemde

ASSEN - Het is onterecht dat PvdA-Tweede Kamerlid William Moorlag moet boeten voor een constructie waarmee iedereen instemde. Dat is de stelling waarover u morgen kunt meepraten in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Moorlag ligt al weken onder vuur, omdat hij voor zijn kamerlidmaatschap in oktober twee jaar directeur was bij het werkvoorzieningschap Alescon. In die hoedanigheid wordt hij nu verantwoordelijk gesteld voor een schijnconstructie.Alescon kreeg in december een tik op de vingers van de rechter, vanwege een niet geoorloofde constructie. Werknemers met een arbeidshandicap waren tussen 2011 en 2015 ten onrechte via Awerc-Flex als uitzendkrachten ingezet, tegen een lagere cao.De FNV kaartte de zaak pas aan in 2016, na klachten, zo zegt vakbondsbestuurder Gea Lotterman. Maar de vakbond zat zelf in 2011 met de toenmalige directie van Alescon, de ondernemingsraad en alle bestuurders van de zes Drentse gemeenten - sommigen ook van de PvdA - aan tafel, om via deze 'inleenconstructie' toch zoveel mogelijk mensen op de wachtlijst aan de slag te helpen tegen een andere cao. Of bij andere bedrijven in de regio, of binnen Alescon zelf. Zo wilden ze ondanks een forse bezuinigingsoperatie van het kabinet op de sociale werkplaatsen, zoveel mogelijk arbeidsgehandicapten toch nog tegen een redelijke prijs aan het werk helpen.PvdA-Kamerlid Moorlag, die in augustus 2015 directeur werd bij Alescon, is nu het kind van de rekening. De PvdA is tegen 'schijnconstructies', zoals de rechter in december oordeelde. En aan de 'beste bedoelingen', die het toenmalige bestuur en directie hadden, hebben het PvdA-partijbestuur en ook de meeste PvdA-fractieleden geen boodschap.Ze willen dat Moorlag vertrekt, maar die laat zich niet wegsturen. Hij stapte in 2015 destijds bij Alescon op een rijdende trein en stopte die niet toen de FNV de zaak aankaartte, 'omdat we dachten dat er destijds een juiste keuze was gemaakt, om al deze mensen toch aan het werk te helpen.'De constructie, die nu als 'schijnconstructie', wordt afgedaan, was destijds bij iedereen bekend, ook bij de Rijksoverheid die er subsidie voor gaf. En meerdere PvdA-bestuurders waren in 2011 betrokken bij de totstandkoming ervan. Bovendien was William Moorlag er niet de grondlegger van, omdat hij pas in 2015 bij Alescon kwam, ook al had hij er uiteindelijk als verantwoordelijk directeur wel een streep door kunnen zetten toen de FNV de zaak aanhangig maakte.Morgen zijn in Cassata te gast Alescon-voorzitter Mirjam Pauwels, die ook wethouder is van gemeente De Wolden, en FNV-bestuurder Gea Lotterman, die de constructie aanvocht.De stelling in Cassata is:Reageren kan via de Facebookpagina van RTV Drenthe of via Twitter