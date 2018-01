Advocaat moeder Sharleyne: Rechtsstrijd moet niet buiten de zittingszaal worden gevoerd

ASSEN - Rechtszaken vecht je uit in de zittingszaal en niet in de media. Dat is de vaste overtuiging van advocaat Paul van Jaarsveld van LW Advocaten in Groningen.

Niet voor niets verschijnt Van Jaarsveld weinig in de media en weigert hij inhoudelijk in te gaan op de zaak tegen zijn cliënte Hélène J. uit Hoogeveen, die wordt verdacht van het doden van haar dochter Sharleyne.De 38-jarige Hoogeveense zit nu ruim drie maanden in voorarrest. Woensdag is de eerste openbare zitting in de strafzaak. “Er is in de media twee jaar lang een hetze tegen mijn cliënte gevoerd. De zaak komt nu voor de rechter. Ik vind het op zijn zachtst gezegd niet chique dat er ook nu weer, vlak voor de eerste zittingsdag, via de media welbewust allerlei dingen naar buiten worden gebracht”, aldus Van Jaarsveld.Hij doelt onder meer op een bericht dat donderdag op de site van de Telegraaf verscheen . Daarin staat dat de 8-jarige Sharleyne mogelijk is gewurgd voor ze van de flat De Arend in Hoogeveen viel in de nacht van 8 juni 2015. Dat zou blijken uit nieuw forensisch onderzoek en een verklaring van een nieuwe getuige uit de flat.“Ik erger mij eraan dat steeds wordt geprobeerd de rechtsstrijd naar buiten de zittingszaal te verplaatsen door te lekken uit het dossier. De rechtsstrijd moet in de zittingszaal worden gevoerd”, aldus de Groninger advocaat. “Ik vraag me ook af wie de informatie naar buiten heeft gebracht. In het artikel van de Telegraaf staat dat de advocaat van de vader van Sharleyne het heeft bevestigd; de informatie komt kennelijk niet van hem. Dan zou het maar van één andere bron kunnen komen en dat zou zeer kwalijk zijn.”Van Jaarsveld lijkt hiermee te doelen op het Openbaar Ministerie. Bovendien staan er volgens hem onjuistheden in het artikel, die hij niet verder wil toelichten, omdat hij zich niet wil bezondigen aan hetgeen waaraan hij zich juist zo ergert.“Als een verdachte wordt vrijgesproken heeft die er recht op verder te kunnen leven. Door deze vorm van trial by media zijn verdachten in de publieke opinie al lang schuldig bevonden als gevolg van eenzijdige en onvolledige berichtgeving met als gevolg dat zo’n zaak zelfs een vrijgesproken verdachte blijft achtervolgen”, vindt Van Jaarsveld.“Het is de zittingsrechter die als enige over de schuldvraag dient te oordelen”, vervolgt hij. “Openbaarheid van de rechtspraak vind ik dan ook wél heel belangrijk. Daar heeft de journalistiek juist wel een duidelijke maatschappelijke rol. Maar wanneer - voor de rechtszaak uit - door betrokkenen dergelijke berichten naar buiten worden gebracht, is het moeilijk om hier ook niet een poging in te zien de rechtsgang te beïnvloeden. Daarmee zouden journalisten terughoudender moeten zijn.”Het gaat woensdag in de rechtbank in Assen om een pro-formazitting, waarbij het Openbaar Ministerie de stand van zaken van het onderzoek toelicht en Van Jaarsveld namens zijn cliënte onderzoekswensen kan indienen en kan vragen om schorsing of opheffing van haar voorarrest. Wanneer de rechtszaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend.