Dit weekend in de Drentse natuur: 6 en 7 januari

De feestdagen zijn weer achter de rug en dat betekent dat er ook in de natuur weer allerlei activiteiten te doen zijn. Wil je weten wat er dit weekend te doen is? Je leest het hier.

Plaatselijk Belang Valthe houdt zaterdag de traditionele Spek en Bonen Wandeltocht. Dit jaar gaat de route door het Hunzebos langs de waterval. Na afloop staat er spek, bonen en voor kinderen een patatje klaar. De handen kunnen worden opgewarmd om de koppen met glühwein, koffie en chocolademelk. De tocht is tien kilometer lang. Inschrijven kan tussen 11.30 en 13.30 uur in Ons Dorpshuis. Meer informatie vind je hier In het Duurzaamheidscentrum Assen kun je zondag terecht om een vogeltaartje te maken, zodat de vogels ook met de kou voldoende te eten hebben. Het maken begint om 13.30 uur en duurt tot 15.30 uur. Meer informatie vind je hier bij het theehuis De Bosrand in Norg kunnen de jonge natuurliefhebbers zondagmiddag meelopen met de lichtjesroute van het IVN. Bij de wandeling in de schemer is het de bedoeling dat je al je zintuigen gebruikt om de natuur te ervaren. De wandeling begint om 16.00 uur. Meer informatie vind je hier