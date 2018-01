Zangeres Isa Zwart wint Cultuurprijs Emmen 2017

EMMEN - Zangeres Isa Zwart heeft de Cultuurprijs Emmen 2017 gewonnen.

De gemeente noemt het zelf een 'mooie bekroning van een fantastisch jaar voor dit jonge talent uit Emmen'.En een mooi jaar was het zeker voor de Emmense. De 17-jarige zangeres sleepte op het Europees Songfestival voor minderheidstalen in Italië de publieksprijs in de wacht . Ze trad er op met het nummer Mamme See. Daarmee won ze in mei het Drèents Liedtiesfestival De gemeente Emmen reikt elk jaar de Cultuurprijs uit. Het ene jaar als oeuvreprijs, het andere jaar als aanmoedigingsprijs. Zwart ontvangt een kunstwerk en een bedrag van duizend euro. De andere genomineerden waren schrijfster Anna Sophie Bakker, fotografe Iris Sijbom, kunstenares Karin Siebring en amateurfotograaf Paul Barelds.De organisatie van de Cultuurprijs was in handen van de Bibliotheek Emmen. Zwart werd tot winnaar gekozen door een vierkoppige jury in combinatie met publieksstemmen.