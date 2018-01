In ROEG! ging Loes met boswachters Pauline Arends en Kees van Son in het Duitse Diepholz op zoek naar de Kraanvogel.

In Diepholz verzamelen elk najaar tienduizenden kraanvogels. Zoveel zijn er in Drenthe niet, maar met een beetje geluk kun je ze in het Fochteloërveen wel zien. Wil je weten waar dat is? Dat zie je op deze kaart.