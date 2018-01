Zorgbedrijven in Assen maken veel winst

ASSEN - Zorgbedrijven in Assen maken gemiddeld veel meer winst dan vergelijkbare organisaties in de rest van Nederland. Vooral kleinere zorginstellingen houden veel geld over.

Dat blijkt uit een onderzoek door de Rekenkamercommissie van Assen, op verzoek van VVD. Die partij pleitte in 2016 voor het onderzoek, nadat fraude en misbruik van zorggeld aan het licht kwamen in de provincie Gelderland.De onderzochte bedrijven zijn werkzaam in de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg. In het onderzoek is alleen gekeken naar de financiële prestaties van de zorgbedrijven- en stichtingen. De gemiddeld hoge winsten in Assen kunnen volgens de onderzoekers het gevolg zijn van een 'effectieve en doelmatige' werkwijze. Maar, zo stellen de onderzoekers, de hoge winst zou ook gerealiseerd kunnen zijn ten koste van de kwaliteit van de zorg.Voor het onderzoek zijn de jaarverslagen van de zorgbedrijven bestudeerd van de jaren 2014/2015. Van veel instellingen ontbrak de financiële informatie. "Het zou daarom aan te bevelen zijn als de gemeente Assen zorginstellingen vraagt de gebruikelijke financiële informatie te overleggen, alvorens ze een contract krijgen aangeboden", zo is in het onderzoeksrapport te lezen.Het onderzoeksrapport wordt donderdag over een week besproken in de gemeenteraad van Assen.