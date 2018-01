Deel dit artikel:











FC Emmen speelt twee keer dit weekend én ontvangt FC Twente FC Emmen oefent de komende acht dagen 3 keer (foto: Roel Bos/ sportfoto.org)

VOETBAL - FC Emmen speelt dit weekend twee oefenduels in aanloop naar de eerste competitiewedstrijd in het nieuwe jaar, aanstaande vrijdag uit bij FC Eindhoven.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Het Asser ACV en de Duitse 3.Liga-club SF Lotte zijn de opponenten dit weekend. Beide duels beginnen om 14.30 en worden in het eigen stadion gespeeld.



De twee oefenduels zijn gratis te bezoeken en het spelershome van de Drentse profclub is open voor een hapje en een drankje.



FC Twente

Zondag 14 janauri, twee dagen na het duel tegen FC Eindhoven, speelt FC Emmen opnieuw een oefenduel. De hoofdmacht van eredivisieclub FC Twente is dan de tegenstander. Twente-coach Gertjan Verbeek wil in aanloop naar de eerste competitiewedstrijd na de winterstop bij Roda JC graag een wedstrijd op kunstgras spelen en benaderde Emmen. Emmen ging akkoord, maar liet wel weten die wedstrijd naar alle waarschijnlijkheid niet met de basisspelers te zullen spelen. "Die kans is uiterst klein natuurlijk, anderhalve dag na de wedstrijd tegen Eindhoven." De wedstrijd een dag laten spelen was voor FC Twente geen optie.



Gratis

In tegenstelling tot enkele berichten uit Enschede is het duel tussen FC Emmen en FC Twente gratis te bezoeken. Die wedstrijd, in het stadion van Emmen dus, begint om 14.00 uur.