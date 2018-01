Deel dit artikel:











Assenaar met 204 km/u over de A7 De man zit voorlopig zonder rijbewijs (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Een 29-jarige man uit Assen moet zich voorlopig laten brengen en halen, nadat hij gisteren op het verkeerde moment het gaspedaal induwde.

De man reed met 204 kilometer per uur over de A7 ter hoogte van Boerakker, waar een maximumsnelheid van 120 km/u geldt. Ruim 80 km/u te hard dus. Helaas voor de Assenaar was het Team Verkeer Noord-Nederland van de politie daar aan het controleren.



Agenten hielden de man aan en namen zijn rijbewijs in beslag.