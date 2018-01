Kentucky Fried Chicken opent restaurant in Assen

ASSEN - Fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC) opent een vestiging in Assen. Naar verwachting gaat het restaurant eind dit jaar open.

Dat meldt Dagblad van het Noorden . Assen krijgt daarmee de eerste KFC-vestiging in Drenthe. Het restaurant komt aan de Engelandlaan, in de buurt van de McDonald's. De bouw van het restaurant start na de zomer.In april kondigde Emmen al de komst van een KFC-restaurant aan. Dat zou dit voorjaar moeten openen, maar omdat de wijziging van het bestemmingsplan veel tijd kost gaat het dit jaar niet meer lukken.Kentucky Fried Chicken is een fastfoodketen gespecialiseerd in kip. In totaal zijn er nu 58 restaurants in Nederland, waarvan twee in de stad Groningen en een in Leeuwarden.