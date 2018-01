Deel dit artikel:











Verenigingen halen kerstbomen op om clubkas te spekken Een volle wagen met kerstbomen voor de vereniging (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe) Er moeten nog heel wat bomen op deze wagen (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe)

WAPSE - Vijf verenigingen uit de gemeente Westerveld halen kerstbomen op. Ze krijgen daarvoor een vergoeding van de gemeente: 1 euro per kerstboom.

Geschreven door Tiffany Frasa

"Oud en Nieuw is voorbij, de boom gaat weer de deur uit en dat is een uitgelezen mogelijkheid voor ons om hem op te halen", vertelt Bernard van Zomeren van de IJsvereniging De Marke in Wapse.



De ijsperiodes worden voor de vereniging steeds korter, "dus het is mooi dat we nog wat inkomsten hebben", legt Van Zomeren uit.



Bezuiniging

De actie is in samenwerking met de gemeente Westerveld. "Het is een bezuiniging voor ons", verklaart Gert de Weerd van de gemeente. "Anders moeten de jongens de bomen zelf ophalen en nu wordt het gedaan. Het scheelt ons zo een hoop werk." Uiteindelijk zullen er ongeveer 300 bomen in de gemeente opgehaald worden.



Het project loopt nu zo'n tien jaar, vertelt Van Zomeren. "Toen het opgezet is, zijn wij er gelijk in gesprongen. We geven ons elk jaar weer op bij de gemeente en dan mogen we in Wapse weer bomen ophalen."



Trend van kunstbomen

Kunstkerstbomen worden niet opgehaald door de verenigingen, want die gaan wat langer mee dan een jaartje. De afgelopen jaren was het volgens Van Zomeren een trend dat er meer kunstbomen gebruikt werden, maar die trend neemt nu langzaam weer af. "We gaan er van uit dat mensen weer mer een natuurlijke boom genomen hebben, dus dat is weer gunstig voor ons."