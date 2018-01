Deel dit artikel:











Nog geen spoor van vermiste man uit Hoogeveen Het team zoekt rond de GGZ-instelling in Hoogeveen naar de 66-jarige Frans Mistrate Haarhuis (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema) Mistrate Haarhuis is sinds 30 december 2017 vermist (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema) Gisteren werd er ook naar de man gezocht. (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

HOOGEVEEN - Het Veteranen Search Team heeft vandaag met 45 mensen gezocht naar de 66-jarige Frans Mistrate Haarhuis, die op 30 december 2017 verdween uit een gesloten afdeling van een GGZ-instelling in Hoogeveen.

Het team kamde in linie een strook van een kilometer uit rond de instelling. De politie had de coördinatie van de zoekactie. "We gaan gedisciplineerd te werk. We hebben geen scoringsdrang. We hebben een participatiebehoefte, we willen graag wat bijdragen. We blijven overal vanaf en melden waar nodig," zegt woordvoerder Dennis van der Kraats.



Veteranen, oud-militairen en oud-politiemensen

Het Veteranen Search Team is recent opgericht en was eerder betrokken bij de zoektocht naar Anne Faber in Utrecht. Het team bestaat voor 90 procent uit veteranen en verder uit oud-militairen en oud-politiemensen uit het hele land. Momenteel bestaat het team uit 600 vrijwilligers, maar het plan is om door te groeien naar 1500 mensen.



Het team werkt zonder honden. "Daar ligt niet onze kracht, kennis en expertise. Schoenmaker houd je bij je leest. Wij doen het met mankracht. Daar steken wij liever onze tijd en energie in," aldus Van der Kraats.



Niet zinloos

Dat nog geen spoor van Mistrate Haarhuis is gevonden, betekent nog niet dat de zoekactie zinloos is geweest. "Als je een gebied kan uitsluiten, is dat ook van belang. Op het moment dat je een gebied kan afstrepen en met enige zekerheid kan zeggen dat de persoon daar niet is, heeft dat grote meerwaarde," besluit Van der Kraats.