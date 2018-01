Deel dit artikel:











Voorzitter PvdA Drenthe: William Moorlag verdient een eerlijke kans Jacob Bruintjes (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak)

ASSEN - Het zint Jacob Bruintjes uit Borger, voorzitter van de PvdA Drenthe, maar niks hoe de discussie over zijn partijgenoot William Moorlag wordt gevoerd.

Het Tweede Kamerlid raakte in opspraak omdat in zijn tijd als directeur van werkvoorzieningschap Alescon in Assen werknemers via een schijnconstructie werden ingehuurd. De Moorlag-constructie is die gaan heten. "Bijzonder dat een constructie naar iemand vernoemd wordt die 'm niet bedacht heeft", zegt Bruintjes, doelend op het feit dat de constructie al bestond voordat Moorlag bij Alescon in dienst trad.



"Als er een probleem is maak je eerst een analyse, dan een afweging en dan vel je een oordeel. In deze kwestie is dat precies andersom gegaan. Dat is wat me het meest stoort in de hele discussie."



Schijnconstructie

Alescon huurde werknemers in via een zelf opgericht uitzendbureau. Die werknemers vielen daardoor onder een andere cao. Vakbond FNV vindt dat bezwaarlijk, omdat die mensen hetzelfde werk deden onder minder goede arbeidsvoorwaarden. Zo kregen ze onder meer geen eindejaarsuitkeuring van 540 euro bruto. Alescon bedacht die constructie - in samenspraak met onder meer FNV - om de wachtlijst weg te werken en meer mensen aan werk te helpen.



"Iedereen stak z'n nek uit", zegt Bruintjes. "Als straks blijkt dat het een constructie is die niet mag, dan nog vraag ik me af: hadden ze toen een ander besluit moeten nemen? Wat was het alternatief geweest?"



Eerlijke kans

Een commissie buigt zich nu over de kwestie en komt binnen een week met een rapport. "Dat vind ik belangrijk", zegt Bruintjes. "Moorlag moet een eerlijke kans hebben om uit te leggen welke overwegingen hij heeft gemaakt. Daarop moet hij dan beoordeeld worden. Laten we nou gewoon even wachten."



Bruintjes zegt de hele kwestie te betreuren en dat het slecht is voor de PvdA als partij. "Het probleem had veel beter gemanaged moeten worden."