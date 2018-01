Deel dit artikel:











CdK Jetta Klijnsma wil Keramisch Museum koninklijk maken Tip de Commissaris (foto: tipdecommissaris.nl) Commssaris van de Koning Jetta Klijnsma wil dat het Keramisch Museum Goedewaagen het predikaat 'koninklijk' krijgt (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe) Vandaag opende Klijnsma een nieuwe tentoonstelling in het museum (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe)

NIEUW-BUINEN - Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma opende vandaag een nieuwe tentoonstelling in het Keramisch Museum Goedewaagen. Bij de opening sprak conservator Friggo Visser de hoop uit dat het museum ooit koninklijk zou worden.

Geschreven door Tiffany Frasa

Klijnsma gaf toe aan de hoop: "Dit is zo bijzonder en ik weet dat het predikaat 'koninklijk' heel moeilijk te verwerven is. Ik heb net met de burgemeester hier gesproken en we gaan echt samen proberen om de boel aan de vork te steken. Want het gaat niet alleen maar om dit museum, maar het gaat ook om het bedrijf Goedewaagen." Klijnsma vindt dat ze bij het Koninklijk huis "op de deur moeten kloppen."



Cadeaus tentoongesteld

De vandaag geopende tentoonstelling van het museum richt zich op de Holland-Amerikalijn. "We presenteren een tentoonstelling over een rederij die in 1973 Amerikaans geworden is, maar in 1873 is gesticht in Rotterdam", vertelt conservator Friggo Visser. "De Holland-Amerikalijn is een wereldbegrip. Het bijzondere aan die lijn is dat ze cadeaus aan hun werknemers geven. Van die cadeaus laten wij één speciaal gebied zien: dat is de keramiek."



Eerste openingsceremonie

De opening van de tentoonstelling was de eerste officiële opening voor Klijnsma. "Er werd een tip ingestuurd via tipdecommissaris.nl", vertelt ze. "Ik vond het zo leuk dat ik hier echt naartoe wilde komen. Het is zo fijn dat iedereen me uitnodigt, want dan leer ik de mensen ook kennen."



Visser is blij dat Jetta Klijnsma langs is gekomen: "Ik vind dat de Commissaris van de Koning moet weten waar de geschiedenis van Drenthe begint", zegt hij. "Hier gebeurde het, hier werd gewerkt. Dit is echt een historische plek en ik hoop dat zij de hint begrepen heeft, waarom dit zo belangrijk is."