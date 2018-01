Deel dit artikel:











FC Emmen scoort vijf keer tegen ACV Lukkien ziet FC Emmen zegevieren (archieffoto: RTV Drenthe)

VOETBAL - FC Emmen heeft het eerste optreden in 2018 met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Dick Lukkien was in Stadion De Oude Meerdijk met 5-0 te sterk voor ACV.

Omran Haydary bezorgde FC Emmen al in de vijfde minuut uit een hoekschop de openingstreffer in het oefenduel. Anco Jansen had na ruim een kwartier spelen de 2-0 moeten maken, maar hij wist een strafschop niet om te zetten in een doelpunt. ACV-keeper Bart Woering bracht redding. Tussendoor waren ook de Assenaren dicht bij een treffer. Pascal Huser trof de paal.



In het laatste half uur van de wedstrijd nam FC Emmen alsnog ruim afstand van de club uit de Derde Divisie. Michael Chacón zorgde met een rake kopbal voor een verdubbeling van de marge. Nick Bakker, Norair Aslanyan en Gersom Klok tilden de score daarna naar 5-0.



Andere oefenwedstrijden

Voor FC Emmen was het de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het competitieduel bij FC Eindhoven. De manschappen van Lukkien nemen het dit weekend ook nog vriendschappelijk op tegen de Duitse 3.Liga-club SF Lotte.



Op zondag 14 januari, twee dagen na de wedstrijd tegen FC Eindhoven, speelt FC Emmen overigens opnieuw een oefenduel. Dan is FC Twente de opponent.