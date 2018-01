Deel dit artikel:











Jaar van de waarheid voor miljoenenverbouwing Gevangenismuseum en Herinneringscentrum Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Gevangenismuseum Veenhuizen willen dit jaar de financiering rondkrijgen voor een uitbreiding (foto: Kim Stellingwerf) In 2019 moet de schop de grond in (foto: Google Streetview)

VEENHUIZEN/HOOGHALEN - Gevangenismuseum Veenhuizen en Herinneringscentrum Kamp Westerbork willen dit jaar de financiering rondkrijgen voor hun miljoenenuitbreiding. In 2019 moet de schop de grond in.

Geschreven door Margriet Benak

"2018 is voor ons het jaar van de waarheid", zeiden de directeuren Peter Sluiter en Dirk Mulder vanmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata.



Voor ruim 2 miljoen uitbreiden

Het Gevangenismuseum in Veenhuizen wil voor ruim twee miljoen euro verbouwen, om de tentoonstellings- en publieksruimte uit te breiden. Het vroegere Tweede Gesticht waar het museum in zit, ook bekend als het carré, krijgt daarvoor geen aanbouw, volgens directeur Sluiter.



"We hadden enkele jaren geleden een groots plan, om het carré weer compleet te maken met een vierde vleugel, want die mist. Kosten werden geschat op zo'n tien miljoen, maar na doorberekening van de rijksgebouwendienst bleek het vele malen duurder. Het moet allemaal wel haalbaar zijn. Daarom is het in de ijskast beland, en hebben we nu een realistischer plan."



Bedoeling volgens Sluiter is nu dat kantoor- en depotruimtes in de rechterkant van het gebouw naar boven worden verplaatst. "Die werkplekken worden straks tentoonstellingsruimte. Wat er nu zit, moet naar zolder. De rijksgebouwendienst heeft gekeken of het kan, en dat gaat lukken."

Het Gevangenismuseum zelf heeft hiervoor zeven ton gereserveerd, aldus Sluiter. De rest van het geld moet ondermeer bij provincie en de Bankgiroloterij vandaan komen. "Streven is in elk geval dat dit jaar rond te krijgen, want ik wil volgend jaar verbouwen."



Zeven miljoen

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, dat dit jaar 35 jaar bestaat, wil verdubbelen qua oppervlakte. Het centrum is veel te klein als tentoonstellingsruimte en ontvangstruimte. Vorig jaar werden daarvoor al uitbreidingsplannen gepresenteerd. Totale kosten zijn volgens directeur Dirk Mulder zeven miljoen.



[article:124096:Grootse plannen voor Herinneringscentrum Kamp Westerbork]

"Drie concrete verzoeken zijn er uitgegaan: eentje naar de provincie, naar de gemeente Midden-Drenthe en naar het V-fonds. Van alle drie vragen we één miljoen. En tot nu toe hebben we alleen die van de provincie toegezegd gekregen", vertelt Mulder, "op de rest wachten we nog."

De overige miljoenen moeten komen van fondsen en het rijk.



Afscheid als directeur

Mulder, die al 33 jaar directeur is, neemt volgend jaar juli afscheid van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De uitbreiding voor die tijd nog klaarkrijgen is geen haalbare kaart meer. "Maar de financiering en de vergunning moeten dit jaar geregeld zijn, en de planning moet dan zover zijn dat we opdrachten kunnen verstrekken, zodat er in 2019 gebouwd wordt en ook alles klaar is. Als ik vertrek, moet de boel goed op de rit zijn," aldus Dirk Mulder.