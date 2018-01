Oudejaarsvereniging brengt letters weer terug bij Lelystad Airport

ZORGVLIED - Ze zijn weer terug, de metershoge letters van Lelystad Airport. Oudejaarsvereniging Tied Zat uit Zorgvlied nam de letters mee als oudejaarsstunt.

De groep nam de letters mee en liet de letters S, T, O en P achter. Zo stond er een tijd Lelystop Airport. Luuk Smink, van de oudejaarsvereniging: ''We kijken altijd rond de stunt, wat speelt er bij onze gemeenschap en waar kunnen we aandacht voor vragen op een ludieke manier.''Dat werd dus Lelystad Airport. ''De aanvliegroute naar Lelystad Airport gaat over Zorgvlied heen en de wachtruimte, de rotonde zoals ze dat noemen zit vlakbij ons'', vertelt Smink ''We zijn niet tegen het vliegveld zelf, absoluut niet. Het is voor ons prima om vluchten dichterbij te hebben. Alleen de onderzoeken over de gevolgen van aanvliegroute en geluidsoverlast die rammelen gewoon. En wij vinden het goed als daar nog een keer naar gekeken wordt.''Lelystad Airport kon de grap waarderen.