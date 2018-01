25-jarig K&C viert jubileumjaar met 25 extra activiteiten

ASSEN - Geen boekwerk over 25 jaar kunst- en cultuuractiviteiten die ze als Kunst en Cultuur Instituut Drenthe allemaal op touw zette. Maar 25 bijzondere projecten erbij dit jaar, als extraatje naast wat het instituut op kunst- en cultuurgebied al regelt voor jong en oud.

Zo wil de club van directeur Marieke Vegt dit jaar haar 25-jarig jubileum vieren. En dat doet ze in zowel Drenthe als Groningen, want vanaf 1 januari heet het K&C, zonder Drenthe in de naam. "We deden sinds vorig jaar ook de provincie Groningen erbij, en vanaf nu ook Groningen-stad", aldus Vegt. "Dus K&C is nu de naam."K&C heeft als doel de cultuurbeleving te stimuleren en is bekend van onder meer Oktobermaand Kindermaand, de Drentse Talentprijs Cultuur en de Grote Culturele Prijs van Drenthe.Een van de extra activiteiten die het jarige K&C organiseert dit jaar is de burgemeestersactie. "Dan zijn de kinderen", zegt Vegt. "Kinderen die een dag directeur zijn van bijvoorbeeld Herinneringscentrum Kamp Westerbork of het Hunebedcentrum. Ook zijn we met de gemeente Assen in gesprek om een kinderburgemeester op te leiden."Maar er is meer. Zo gaat de kunstinstelling een expositie over 25 jaar popmuziek inrichten. "Een overzicht van 25 jaar Drentse popmuziek bij ons in het pand in Assen. Daarvóór hebben we nog een expositie van alumni van de klassieke academie, beeldend kunstenaars zijn dat. En in februari organiseren we een filmwerkplaats. Mensen kunnen daar workshops volgen om hun digitale filmkunsten te verbeteren. De winnaar van het traject mag zijn of haar film vertonen op het International Filmfestival Assen."Meer informatie over de activiteiten van K&C vind je hier