Video: de complete finale van Protos Weering

VOETBAL - SC Elim won dus editie 41 van het prestigieuze Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. De zaterdagvierdeklasser rekende in de kruisfinale af met zondaghoofdklasser MSC en liet in de finale geen spaan heel van zaterdageersteklasser Noordscheschut: 5-1.

De winnaar van vorig jaar kwam nog wel op voorsprong, maar dankzij vier treffers van de topschutter van de finaledag, Mike Doldersum, klapte SC Elim erop en erover.Het is voor het eerst dat SC Elim het toernooi wint. Sterker nog, het was de eerste keer dat de club deelnam aan de finaleronde. De roodhemden schreven dus geschiedenis.Morgenavond, in de eerste uitzending van Onze Club in het nieuwe jaar, blikken we uitgebreid terug op de finaledag maar u kunt hier de volledige finale tussen SC Elim en Noordscheschut nu al terugzien.