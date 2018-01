Deel dit artikel:











Belangrijke overwinning DOS'46 tegen KCC DOS'46 weet weer wat winnen is (Archieffoto RTV Drenthe)

KORFBAL - Na vijf nederlagen op rij weet DOS'46 weer wat winnen is. In Capelle behaalde de ploeg van trainer Gerald Aukes een belangrijke maar benauwde 27-28 overwinning op KCC.

Halverwege de wedstrijd leek DOS'46 opnieuw tegen een nederlaag aan te lopen. KCC ging rusten met een 17-12 voorsprong. De maximale voorsprong was in de eerste helft zelfs even zeven treffer, 15-8.



Spannend

De Nijeveners begonnen schep aan de tweede helft en na vijf treffers op rij kwam DOS op 18-18 weer langszij. In een spannende tweede helft, leek DOS'46 op 25-28, de wedstrijd te hebben beslist. In een spannende slotfase scoorde de thuisclub nog twee keer, maar de Drenten sleepten de belangrijke overwinning uit het vuur. Harjan Visscher was de uitblinker en scoorde veertien keer.



Na acht wedstrijden heeft DOS zes punten en staat op de zevende plaats in de Korfbal League en heeft afstand genomen van de onderste plaatsen. Zaterdag 13 januari komt LDODK op bezoek. De derby begint om 20:00 uur in NIjeveen.