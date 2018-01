Deel dit artikel:











LTC buigt hoofd voor WVV in finale Kerstvoetbaltoernooi WVV wint in Gieten (Foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

ZAALVOETBAL - LTC heeft in Gieten naast de hoofdprijs gegrepen van de 36ste editie van het Kerstzaalvoetbaltoernooi. Na een 2-2 gelijkspel nam WVV in de finale de strafschoppen beter.

LTC kwam tot twee keer toe op voorsprong tegen de club uit Winschoten. In beide gevallen was Stefan Kuntz de doelpuntenmaker. WVV knokte zich echter terug via treffers van Martijn Drent en Melvin Ubels. De 2-2 werd pas vlak voor het laatste fluitsignaal gemaakt. In de noodzakelijke penaltyreeks deed een misser van Rick Mast de Assenaren de das om: 5-6.



Derde finale voor WVV

WVV stond al voor het derde opeenvolgende jaar in de finale. In 2016 gingen de Groningers ten koste van ZNC met de trofee aan de haal. Vorig jaar verloor WVV de finale van Emmeloord.