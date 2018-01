Deel dit artikel:











Drentse ruiters aan kop bij Indoor Groningen Daan van Geel uit Gees won de Grote Prijs (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

PAARDENSPORT - Drentse ruiters speelden de hoofdrol in de finale van het internationale concours-hippique Indoor Groningen in Zuidbroek. Daan van Geel uit Gees won de Grote Prijs en Albert Zoer uit Echten werd tweede.

Geschreven door Steven Stegen

Zes deelnemers bleven in de zware wedstrijd foutloos. Daan van Geel moest met zijn paard Djam als eerste in de barrage starten. Hij zette een tijd van 37.19 en die werd niet meer verbeterd.



Albert Zoer kwam nog wel in de buurt. Hij reed met Heechhiem’s Cancun een tijd van 37.48 en werd daarmee tweede. Topruiters Jur Vrieling pakte de vierde plaats, achter de Deen Martin Driesen Neergaard.



Het was voor Daan van Geel de eerste keer in zijn loopbaan dat hij een Grote Prijs wist te winnen. “Op onze stal leiden we vooral jonge paarden op, die vervolgens verkocht worden als ze een jaar of acht zijn. Djam is een ander verhaal, die hebben we zelf als negenjarige gekocht, om zelf ook door te kunnen in de sport.”



In de barrage moest winnaar Daan van Geel het ook opnemen tegen zijn vrouw Mareille, die in de ronde op tijd een fout opliep, maar toch nog mooi vijfde werd.