Man uit Vries (72) zwaargewond bij botsing met vrachtwagen De man is naar een ziekenhuis gebracht (foto: RTV Drenthe)

VRIES - Een 72-jarige man uit Vries is gisteren zwaargewond geraakt, nadat hij met zijn auto tegen een vrachtwagen botste.

Dat gebeurde op de N355 tussen Zuidhorn en Noordhorn. De man uit Vries reed in de richting van Groningen en kwam in een flauwe bocht op de verkeerde weghelft terecht. Een botsing met de vrachtwagen was niet meer te voorkomen.



De auto van de man uit Vries hing gedeeltelijk boven de sloot, de vrachtwagen kwam in de berm tot stilstand. De 72-jarige zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij raakte gewond aan zijn heup, bekken en nek en is naar een ziekenhuis gebracht. De 45-jarige vrachtwagenchauffeur uit Ulrum bleef ongedeerd.