Martin Drent ook volgend seizoen aan het roer bij DZOH Martin Drent (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Martin Drent is ook volgend seizoen hoofdtrainer van DZOH. De oud-spits van Veendam, Groningen en FC Emmen is momenteel bezig aan zijn derde seizoen bij de zaterdagtweedeklasser uit Emmen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

"Nadat aan het eind van seizoen 2016-2017 afscheid werd genomen van een aantal belangrijke DZOH-routiniers, werkt Martin momenteel met de jongste selectie ooit in de DZOH-geschiedenis. U en wij zien en merken dat ook nu, de mens en trainer Martin Drent goed bij deze spelersgroep en hun overige begeleiding, alsmede bij DZOH past. Ook Martin heeft aangegeven het erg naar zijn zin te hebben bij onze mooie club. Alle reden om het contract met een seizoen te verlengen", aldus het bericht van het bestuur op de clubwebsite.



Op dit moment staat DZOH op de vijfde plaats in de 2e klasse J.



Drent was eerder al hoofdtrainer van Forward, Mussel, Rolder Boys en Rohda Raalte. Ook was hij assistent-trainer van Joop Gall bij FC Emmen.