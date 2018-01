Deel dit artikel:











Lichtpaaltjes vernield in Emmen: 6.400 euro schade Een van de vernielde paaltjes (foto: Laurens Meijer)

EMMEN - Vandalen hebben dit weekend zestien lichtpaaltjes vernield langs het fietspad aan de Hondsrugweg in Emmen.

De bovenkant van de paaltjes zijn eraf geschopt. Centrummanager Laurens Meijer is ontstemd. "Dit is enorm balen. Wat heb je eraan om dit te doen?"



De vernielingen vonden waarschijnlijk vrijdagnacht plaats en werden de volgende dag ontdekt door een vrouw die haar hond uitliet. Volgens Meijer bedraagt de schade 400 euro per paaltje, in totaal 6.400 euro dus. Er is aangifte gedaan. "Gelukkig zijn er camerabeelden", zegt Meijer. "Die worden nu geanalyseerd en hopelijk kunnen op basis daarvan de daders worden gepakt."



De paaltjes worden vervangen door de gemeente, wanneer is nog niet bekend.