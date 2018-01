Supporter bij Protos Weering: 'Mooiste dag van m'n leven'

VOETBAL - Iets meer dan 1800 toeschouwers zagen zaterdagmiddag SC Elim de finale van het 41ste Protos Weering Zaalvoetbalternooi winnen. De sporthal in Emmen zat van tien uur in de ochtend tot zes uur in de avond stampensvol.

"Dit is een van de mooiste dagen uit mijn leven, serieus", laat Elim-supporter Mark Gritter los. Met vier volle bussen reisde de vierdeklasser af naar de finaledag van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. "Dit heb ik altijd al gedroomd. Om met Elim een keer de finale te halen."Ook Jasper Stroeve, bestuurslid van de toernooiorganisatie, is in opperbeste stemming. Volgens Stroeve zijn de vele fans onmisbaar. "Zonder supporters geen sfeer", kopt het bestuurslid in. "Als we in een lege zaal voetballen is het lang niet zo leuk. De fans zijn heel belangrijk voor het toernooi."Vanaf de halve finale is ieder deelnemende club verplicht een aantal clubstewards aan te stellen. Stroeve: "Die moeten zorgen dat hun eigen supporters in bedwang gehouden worden. We hebben natuurlijk ook onze eigen vrijwilligers. Er zijn zo'n zestig op de been. Overal zie je mensen in gele hesjes in de hoeken staan. Die zorgen ervoor dat alles goed verloopt."Uiteindelijk gaf SC Elim heel verrassend titelhouder Noordscheschut 'Jantje' (Gritter: "Dat is als je iemand oprolt. Dan geef je iemand van katoen") in de eindstrijd (1-5). Gritter weet zeker dat de wisselwerking tussen de supporters van Elim en de superhelden binnen de lijnen enorm belangrijk is. "Wij strijden tot de laatste seconde", vertelt de in het rood gehesen dorpeling. "Onze spelers vechten voor elke centimeter en zo haal je de finale."[tweet: https://twitter.com/stijnsteenhuis/status/949696643699535872