Rakker de rouwende kater in top 3 fotowedstrijd

NOORDSCHESCHUT - Een bijzondere foto van Martin Schonewille uit Noordscheschut staat momenteel in de top 3 van een fotowedstrijd van dagblad NRC.

Het is een foto van kater Rakker die afscheid neemt bij de kist van Martin's overleden moeder Diny.Het is november. De moeder van Martin is overleden en ze ligt opgebaard in haar eigen woonkamer. De condoleance-visite is net weg en Martin zit samen met zijn vader Marinus nog even wat na. Kat Rakker wandelt binnen en gaat in de stoel naast de kist zitten. Vijf minuten lang kijkt Rakker naar het gezicht van Martin's moeder. Instinctief grijpt Martin de camera en legt vast dat de kat voorzichtig met een pootje op de kist klimt en het ander pootje op de arm van zijn moeder legt. Na de korte aanraking volgt een akelig lange klagerige miauw en sprint Rakker weg."Ik had de camera mee. In zo'n rouwperiode gebeuren er ook dingen die je later misschien niet meer kunt herinneren. Mijn moeder praatte altijd met Rakker. Die miauw ging door merg en been. Hij nam echt afscheid," zegt de Schutse fotograaf.Een paar weken na het overlijden kwam Martin de foto weer tegen. In een emotionele opwellingstuurde hij de foto van Rakker in naar een fotowedstrijd van dagblad NRC. De foto kreeg veel stemmen van het publiek en eindigde op de derde plaats . De vakjury kiest binnenkort.De eerste prijs is een professionele fotocamera. Als Martin wint gaat de camera naar kinderhotel Mappa Mondo in Wezep. Schonewille: "Een paar jaar geleden moest ik een reportage maken van de uitvaart van een klein kindje. Zij was bij Mappa Mondo verzorgd. Daar krijgen ernstig zieke kinderen 24 uur per dag intensieve zorg. Daar gebeuren ook mooie dingen waar ouders niet bij kunnen zijn. Als ik win gaat de camera naar het personeel van Mappa Mondo, zodat ze die momenten vast kunnen leggen voor ouders van de kinderen."