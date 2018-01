Deel dit artikel:











Snelheidsduivel uit Amsterdam rijdt 65 kilometer per uur te hard over N33 De bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren. (foto: Archief RTV Drenthe)

GIETEN - Een ritje door Drenthe kwam een automobilist uit Amsterdam duur te staan.

De bestuurder reed vanmiddag met 165 kilometer per uur over de N33, terwijl hier 100 kilometer per uur is toegestaan.



De politie heeft het rijbewijs van de bestuurder ingenomen.