Henk Kuipers begint eigen videorubriek 'Vraag het Henk'

EMMEN - Vraag het Henk, zo heet een nieuwe videorubriek van Henk Kuipers. In de rubriek kunnen mensen vragen stellen aan de voorman van No Surrender.

Dit vertelt zijn vriendin Karin de Vocht in een interview met Quote Daarnaast staat in het interview dat Kuipers in april vorig jaar een tv- en videoproductiebedrijf heeft opgezet. Dit klopt volgens De Vocht. De video's die worden gemaakt komen op de site CaptainHenk.com te staan.Op dit moment zit Kuipers in voorarrest. Hij wordt verdacht van afpersing, diefstal met geweld, valsheid in geschrifte en het leiding geven aan een criminele organisatie. Eind december werd zijn voorarrest met een maand verlengd. De Vocht vertelt in het interview dat Kuipers de vragen telefonisch gaat beantwoorden.Eerder werkte Kuipers mee aan de docusoap Captain Henk van omroep Powned. Powned volgde de voorman een half jaar lang. Hier was ophef over. Zo kreeg Kuipers per uur betaald voor zijn medewerking aan de docusoap.