Automobilist rijdt door na aanrijding op rotonde in Assen De politie is op zoek naar de veroorzaker van het ongeluk. (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een automobilist is vanmiddag rond half 4 doorgereden na een botsing met een andere auto.

Het ongeluk gebeurde op de rotonde bij Peelo. De veroorzaker ging er vandoor richting het centrum.



De politie is op zoek naar de automobilist. Hoe het met de andere bestuurder is, is niet bekend.