FC Emmen speelt gelijk tegen Duitse bekerstunter

VOETBAL - Waar gisteren de eerste oefenwedstrijd na de winterstop nog gewonnen werd met 5-0, speelde FC Emmen vanmiddag gelijk. Sportfreunde Lotte, de Duitse bekerstunter die het vorig seizoen tot de kwartfinale schopte, was duidelijk van een andere orde dan ACV een dag eerder. Na een ruststand van 0-1 eindigde het aan de Oude Meerdijk in 1-1.

De ploeg van Dick Lukkien begon zonder Keziah Veendorp, die waarschijnlijk wel op tijd fit zal zijn voor volgende week, wanneer Emmen de tweede seizoenshelft aftrapt op bezoek bij FC Eindhoven. Michiel Hemmen zit nog in Vietnam waar hij hoopt een contract te kunnen afdwingen. Mocht dat niet lukken, dan sluit hij in principe weer aan bij FC Emmen. De naam van Norair Aslanyan, ook bekend als Mamedov, stond vanmiddag wel weer op het wedstrijdformulier. Hij sloot eind vorig jaar aan bij de eerstedivisionist om zijn conditie op pijl te houden en probeert hiermee een contract af te dwingen.FC Emmen begon sterk aan de partij en kwam in de eerste tien minuten via Alexander Bannink twee keer bijna tot scoren. De gasten uit Duitsland zakten ver terug en kwamen pas na een half uur spelen dicht bij een goal. Een afstandsschot van Rosinger belandde op de paal en rolde daarna via de benen van Telgenkamp over de achterlijn. De keeper had tot dat moment nog niet veel te doen gehad.Het bleek wel het begin van een sterkere fase van SF Lotte. De bezoekers wisten het overwicht vlak voor rust wel om te zetten in een doelpunt. Een gemakkelijk gegeven strafschop werd door Rosinger onhoudbaar binnen geschoten, waarmee de ruststand ietwat tegen de verhoudingen 0-1 werd.Het eerste kwartier van de tweede helft was een kopie van het laatste kwartier voor de pauze. Een Duits overwicht zonder goal deze keer. Trainer Lukkien paste zijn ploeg iets aan, bracht onder meer Mamedov en zag zijn elftal het initiatief weer overnemen. Verschillende kansen werden door de thuisclub echter niet benut. Youri Loen en Cas Peters waren een paar keer dicht bij een treffer.De gelijkmaker van FC Emmen viel uiteindelijk nog wel. Tien minuten voor tijd was Glenn Bijl in een druk strafschopgebied alert: 1-1. In de slotfase ging de equipe van Lukkien nog op jacht naar de overwinning, die gezien het wedstrijdbeeld terecht was geweest. De scherpte ontbrak echter en dus bleef de 1-1 op het scorebord staan.