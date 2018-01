Deel dit artikel:











Kansloze missie E&O-dames tegen koploper VOC

HANDBAL - De dames van E&O hebben vanmiddag in de eredivisie een logische nederlaag geleden tegen koploper VOC. De regerend landskampioen uit Amsterdam profiteerde met name in de eerste helft van het angst bij E&O en won uiteindelijk met 42-19.

Geschreven door Henk Kuhl

Teveel respect en angst voor tegenstander

De Emmer dames, met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar, begonnen nerveus aan het duel met de koploper en keken al snel tegen een achterstand aan van negen doelpunten. Dat was het sein voor Frank van der Zanden om een time-out te nemen. "We toonden veel te veel respect voor VOC en speelden met de bekende keutel in de broek. We moesten meer strijd leveren en leden teveel balverlies in de opbouw", aldus de trainer van E&O. Heel veel hielp het echter niet, want het lukte de Emmer dames niet om de schroom van zich af te schudden. Met name door agressief spel en snelle breaks liep VOC uit naar een 8-24 ruststand.



Meer tegenstand door agressief spel

In de tweede helft toonde E&O potseling wel meer lef en leek het de strijd aan te gaan met VOC. Het verschil bleef daardoor beperkt en pas in de slotfase wisten de Amsterdamse meiden het verschil tussen de koploper en de nummer laatst van de eredivisie in doelpunten uit te drukken. "We wisten dat VOC beter was dan ons, maar ze zijn niet drie keer beter. Dat heb ik de meiden in de rust ook laten weten. Gelukkig hebben ze dat goed opgepakt", aldus van der Zanden. Topscorer bij E&O was Tessa Hilbrands met 4 doelpunten. Susan Boon en Sharon Grummel scoorden elk 3 keer.



Wachten op eerste punt

Door deze nederlaag blijft E&O hekkensluiter in de eredivisie. De ploeg uit Emmen is nog steeds puntloos. De onderste vier ploegen spelen aan het eind van de competitie via de nacompetitie voor klassebehoud.