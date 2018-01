Lukkien rekent op revelatie Veendorp: Die jongen blijft in Emmen

VOETBAL - Trainer Dick Lukkien houdt niet langer rekening met een tussentijds vertrek van Kaziah Veendorp bij FC Emmen. De centrale verdediger (20), die afgelopen zomer overkwam van FC Groningen, geldt als dé revelatie van het seizoen.

Veendorp wordt door zijn uitstekende spel nauwlettend in de gaten gehouden door clubs als Heracles Almelo, ADO Den Haag en Heerenveen. Desondanks rekent Lukkien ook in de tweede seizoenshelft bij FC Emmen op de jonge uitblinker."We gaan hem houden. Kaziah heeft een mooi eerste half jaar achter de rug en is een belangrijke speler voor ons geworden. Die jongen blijft in Emmen. Punt", zegt Lukkien stellig.Wegens een lichte blessure kwam Veendorp niet in actie tegen SF Lotte. Op eigen veld speelde FC Emmen met 1-1 gelijk in het oefenduel met de Duitse 3.Liga-club.