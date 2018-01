Meisjes lastiggevallen in zwembad van De Bonte Wever

ASSEN - Twee meiden zijn gistermiddag lastiggevallen in het zwembad van De Bonte Wever in Assen. Een man haalde hier meerdere keren zijn geslachtsdeel uit zijn zwembroek.

Peroushka Oldenbeuving, de moeder van één van de meiden', doet op Facebook een oproep aan andere zwemmers om zich te melden als ze iets hebben gezien.Haar 12-jarige dochter was gisteren samen met een vriendinnetje in het water toen een man zijn geslachtsdeel uit zijn zwembroek haalde. Oldenbeuving vertelt dat de man de meiden meerdere keren opzocht.De meiden werden bang en stapten naar de zwembadleiding. De Bonte Wever laat weten dat de meiden inderdaad hun verhaal hebben gedaan bij de zwembadleiding. Er is nog naar de man gezocht, maar hij werd niet gevonden. Omdat er geen signalement is, kan de Bonte Wever verder niets doen.Oldenbeuving heeft het verhaal bij de politie gemeld.Lees hier het facebookbericht