Hoofdrol Bas Dost tegen Maritimo: 3 goals

VOETBAL - Bas Dost was vanavond weer eens belangrijk voor zijn club Sporting Portugal. In de met 5-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Maritimo scoorde de oud-spits van FC Emmen drie keer.

Door de zege is Sporting in ieder geval tot vanavond 22.45 uur koploper in de Portugese competitie. Porto kan Sporting echter bij een gelijkspel of een zege, thuis tegen Guimarães, weer passeren.Dost was tegen Maritimo verantwoordelijk voor de openingsgoal en de 2-0 en 3-0. De andere treffers werden gemaakt door oud-PSV'er Bryan Ruiz en Marcos Acuña.Dost scoorde in 17 competitieduels zestien keer.