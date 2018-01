Deel dit artikel:











Nuis, Das en De Vries naar World Cup Erfurt Kjeld Nuis rijdt de Worldcup in Erfurt (foto: LottoNL Jumbo)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen rijdt in Erfurt twee keer de 500 meter en twee keer de 1.000 meter tijdens de laatste wereldbekerwedstrijd vóór de Olympische Spelen.

Geschreven door Karin Mulder

De 28-jarige Emmenaar plaatste zich op het Olympisch Kwalificatietoernooi voor de 1.000 en de 1.500 meter.



Anice Das

Anice Das, afkomstig uit Assen, komt net als Nuis in Erfurt uit op de 500 en 1.000 meter. Zij wist zich verrassend te plaatsen voor de Olympische 500 meter.



Linda de Vries

Linda de Vries uit Smilde, die geen Olympisch ticket wist te bemachtigen, komt ook in actie bij de wereldbeker in Erfurt. Zij rijdt daar de 1.500 meter en de 3.000 meter.



Het toernooi in Erfurt is van 19 tot en met 21 januari. De Olympische Spelen in Pyeongchang beginnen op 9 februari.