Vermissing Willeke Dost op nieuwe coldcasekalender

KOEKANGE – De verdwijning van de, destijds, 15-jarige Willeke Dost uit Koekange blijft een mysterie. Op de nieuwe coldcasekalender vraagt de politie opnieuw aandacht voor haar verdwijning.

Willeke is het laatst gezien in de nacht van 14 op 15 januari 1992. Haar pleegouders komen die ochtend op haar kamer, maar het meisje is er niet. Misschien al naar school? Als ze aan het eind van de middag niet thuiskomt en navraag leert dat ze nooit op school is geweest, gaan alle alarmbellen af. Laat op de avond geven haar pleegouders haar als vermist op.Meerdere zoekacties naar Willeke Dost, onder andere nog afgelopen jaar, leveren niets op. Nabestaanden hebben nog altijd niet de hoop opgegeven op een spoor van het meisje. Zij willen dat er een eind aan de onzekerheid over haar lot komt.De coldcasekalender is een initiatief van de politie. Op de kalender staan 52 onopgeloste misdaden. De eerste editie hing in alle gevangenissen. Dit jaar komt de kalender ook te hangen bij de reclassering. “We verstrekken de kalender aan gedetineerden omdat we weten dat bij hen relatief veel kennis aanwezig is over gepleegde strafbare feiten”, vertelt recherchekundige Jeroen Hammer, bedenker van de kalender.De eerste editie van de kalender was een succes. Van de 78 tips over zaken op de kalender, bleken er 32 bruikbaar. In negen oude zaken is het politieonderzoek heropend of onderzoekt een coldcaseteam de mogelijkheden daartoe.