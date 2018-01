Deel dit artikel:











Gas is op, gaszuiveringsinstallatie Emmen sluit deuren De gaszuiveringsinstallatie van de NAM in Emmen sluit haar deuren (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

EMMEN - Na bijna dertig jaar is het voorbij voor de gaszuiveringsinstallatie (GZI) van de NAM in Emmen. Het bedrijfsonderdeel sluit de deuren.

"We zijn hier ooit begonnen met het verwerken van acht miljoen kuub gas per dag", vertelt safetycoach Klaas Kwant. "Tegenwoordig verwerken we nog tegen de vijfhonderd kuub. Het gas is hier op."



Vloeken in de kerk

De GZI ging in eerste instantie door het leven als ontzwavelingsfabriek. Maar dat was als vloeken in de kerk, weet Kwant. "Die term kon echt niet. Het klonk te gevaarlijk. Gaszuiveringsinstallatie was beter."



Vanuit verschillende velden krijgt de GZI gas toegeleverd. In de fabriek wordt de giftige component zwavelwaterstof eruit gezuiverd. Daarna wordt het schone gas doorgetransporteerd naar de Gasunie.



Vlam

De kenmerkende vlam bij de ontzwavelingsfabriek blijft de komende tijd nog branden. Kwant legt uit waarom: "Die vlam hebben we vanwege de veiligheid nog nodig. We halen hiermee de zure componenten uit het gas, zodat we deze installatie over enkele maanden veilig kunnen slopen."



Nieuwe groene energie

Na de sloop van de fabriek komt het terrein niet leeg te staan. Er zijn toekomstplannen om er iets met groene energie te doen. "We kijken op dit moment met drie consortia naar wat we met het terrein kunnen doen. Het ligt op een industrieterrein en daar is vraag naar warmte. We onderzoeken de mogelijkheden om iets te doen met biogas, waterstofgas of zonnepanelen. Hopelijk levert dat dit jaar iets op", zegt Elke Rettberg, directeur Land bij de NAM.