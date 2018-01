Deel dit artikel:











Zuur aardgas is bijna op, gaszuiveringsinstallatie Emmen sluit De Gas Zuiverings Installatie van de NAM in Emmen gezien vanuit de fakkeltoren. Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe Medewerkers en oud-medewerkers kijken via een videoverbinding mee hoe NAM-directeur Gerald Schotman met één druk op de knop de gaskraan dicht draait. Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe Senior Operations Supervisor Alex Moes kijkt uit over de Gas Zuiveings Installatie. Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe Na de definitieve druk op de stop-knop praten medewerkers en oud medewerders van de GZI nog even na. Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe Zo ziet de fabriek er aan de binnenkant uit. Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe Deze skyline tussen Emmen en Klazinaveen gaat verdwijnen. Foto: archief NAM

EMMEN - Na bijna dertig jaar is het voorbij voor de gaszuiveringsinstallatie (GZI) van de NAM in Emmen. De markante fabriek word stil gelegd. Het zure aardgas is bijna op.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

En dat zorgde vandaag voor gemengde gevoelens toen de gaskraan definitief dicht ging.



"We zijn hier ooit begonnen met het verwerken van acht miljoen kuub gas per dag", vertelt safetycoach Klaas Kwant. "Tegenwoordig verwerken we nog tegen de vijfhonderd kuub. Het gas is hier op." In totaal heeft de NAM in de fabriek in dertig jaar tijd 30 miljard kuub gas gezuiverd van zwavel. Het aardgas dat in de regio Emmen, Schoonebeek en in Twente gewonnen werd was 'te zuur' om als aardgas voor verwarming en koken te gebruiken, eerst moest het zwavel er uit worden gehaald. Kwant is trots dat er in dertig jaar tijd er geen grote ongevallen zijn geweest.



Vloeken in de kerk

De GZI ging in eerste instantie door het leven als ontzwavelingsfabriek. Maar dat was als vloeken in de kerk, weet Kwant. "Die term kon echt niet. Het klonk te gevaarlijk. Gas Zuiverings Installatie was beter." Senior Operations Supervisor Alex Moes kwam als jonge jongen vanuit de MAVO er werken. Hij doorliep de hele fabriek. Ondanks dat hij binnen de NAM ook uitstapjes maakte keerde hij altijd weer terug naar de GZI: "deze enorme brok techniek bleef aan me trekken. En de mensen waarmee we hier het werk deden."



Vlam

Met één druk op de knop in de controlekamer stopte NAM-directeur Gerald Schotman vanochtend de gasinname van de fabriek. De kenmerkende vlam bij de ontzwavelingsfabriek blijft de komende tijd nog branden. Kwant legt uit waarom: "Die vlam hebben we vanwege de veiligheid nog nodig. Maar uiteindelijk zal hij ook doven." Senior Operations Supervisor Alex Moes: "Samen met de laatste medewerkers gaan we alle installaties één voor één schoonmaken voordat de sloper komt. Dat gaat nog maanden duren. Maar uiteindelijk zal de hele fabriek met de twee torens tegen de grond gaan."Ik woon in Klazienaveen maar ik denk dat ik de afslag op de snelweg dan wel eens ga missen want er verdwijnt wel een landmark bij Emmen" zegt moes als hij bovenop de fakkeltoren over de enorme fabriek uit kijkt.



Dertig jaar van mijn leven

Ploegleider Richard Hemme bladert door het herinneringsboekje dat na de sluiting gepresenteerd werd. "Ik heb hier dertig jaar van mijn leven in mijn handen. De fabriek was in eerste instantie bedoeld voor tien jaar, dat werden er uiteindelijk dertig. Je weet dat het stopt, maar dat doet wel wat met je." Het laatste beetje zure gas dat nog wel uit kleine aardgasvelden naar boven komt gaat via leidingen naar Ten Arlo bij Hoogeveen. daar gaat Hemme met een paar man verder met het zuiveren. "Maar dat gas is niet meer zo zuur dat het door een hele fabriek heen moet."



Nieuwe groene energie

Na de sloop van de fabriek komt het terrein niet leeg te staan. Er zijn toekomstplannen om er iets met groene energie te doen. "We kijken op dit moment met drie consortia naar wat we met het terrein kunnen doen. Het ligt op een industrieterrein en daar is vraag naar warmte. We onderzoeken de mogelijkheden om iets te doen met biogas, waterstofgas of zonnepanelen. Hopelijk levert dat dit jaar iets op", zegt Elke Rettberg, directeur Land bij de NAM. Bovendien ligt het terrein vol met gas en elektriciteitsleidingen, misschien is dat nog bruikbaar voor andere toepassingen of bedrijven.