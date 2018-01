Deel dit artikel:











TVM start eigen alarmcentrale om truckers te helpen Met een eigen alarmcentrale wil TVM onder meer gestrande truckers beter gaan helpen (archieffoto Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - De Hoogeveense transportverzekeraar TVM is een eigen alarmcentrale voor vrachtwagenchauffeurs begonnen.

Bij een melding kunnen de medewerkers van het assistentieteam helpen bij berging, repatriëring, diefstal van voertuig, persoonlijke hulp bij ziekte of ongeval in het buitenland, ladingschade met bederfelijke producten of bij brand aan het bedrijfsgebouw.



TVM werkte tot dit jaar samen met een aantal alarmcentrales. Met deze nieuwe service wil de Hoogeveense verzekeraar de hulpverlening aan truckers verder verbeteren.