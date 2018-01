Deel dit artikel:











Automobilist gewond na botsing met vrachtwagen bij Coevorden Een bestelauto botste vanochtend achter op een vrachtwagen bij Coevorden (foto: Van Oost Media)

COEVORDEN - Op de Krimweg richting het centrum van Coevorden is vanochtend een bestelauto met aanhanger achter op een vrachtwagen gebotst.

De bestuurder van de bestelauto had te laat door dat de vrachtwagen voor hem remde, waardoor hij ertegenaan botste. De bestuurder van de bestelauto is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



De vrachtwagen liep weinig schade op. De bestelauto is daarentegen flink gehavend.



Het verkeer ondervindt enige hinder van het ongeval.