Stelling: Roken bij ziekenhuizen moet kunnen

ASSEN - Steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen in het Noorden leggen een rookverbod op, zowel in het gebouw als op hun terrein.

'Zien roken, doet roken', is een van de argumenten. Het gevolg? De brandende peuk wordt in de ban gedaan.Niet iedereen kan zich vinden in de maatregel. Een van hen is hoogleraar Armand Girbes. Hij is van mening dat je verslaafde patiënten in het einde van hun leven niet zo hard moet aanpakken. "Die zou je zoveel mogelijk moeten faciliteren in waar zij zich prettig bij voelen", schrijft Girbes op de website van